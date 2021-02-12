С ветеранами боевых действий встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Медицинское обслуживание, тарифы ЖКХ и патриотическое воспитание молодёжи – такой основной круг вопросов, волнующий ветеранов Заполярья.

В преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, глава региона Андрей Чибис провёл ежегодный приём участников боевых действий. За столом собрались не только афганцы, но и те, кто исполняли интернациональный долг в Анголе, Египте, участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Губернатор подчеркнул необходимость патриотического воспитания молодёжи и выразил благодарность ветеранам, которые сохраняют память о прошлом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас доступна любая информация, можно всё что угодно найти в интернете, что соответствует действительности или не соответствует, поэтому тема воспитания выходит на первый план. И это очень важно».

Участники встречи смогли обсудить с главой региона ряд актуальных вопросов. Речь шла о коммунальных проблемах, социальном и медицинском обслуживании. Ветераны сетуют на сложности, возникающие при записи в Мурманский областной диагностический центр.

Николай Дмитренко, председатель правления региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: «В поликлинике первичного звена нет никакой информации о данном центре и о данном виде услуг».

Вопросы, касающиеся здоровья, вероятно, не потеряют актуальности. Ведь большинство ветеранов, прошедших горячие точки перешагнули 50-летний возраст. Напомним, 15 февраля исполнится 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Война затронула около 3000 жителей Мурманской области.