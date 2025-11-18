Глава региона Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций

Сегодня под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций региона. На повестке - состояние задолженности за коммунальные ресурсы, комплекс мер по повышению финансовой устойчивости предприятий ЖКХ и реализация масштабных инфраструктурных проектов, направленных на развитие региона.

В начале встречи губернатор Мурманской области поблагодарил ресурсоснабжающие организации за качественную и слаженную работу в период недавних суровых погодных условий. А затем перешёл к нюансам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам надо двигаться в части производительности труда».

Такая задача стоит и в секторе энергетики и ЖКХ. Необходимо максимально эффективное использование ресурсов, которые получают компании в качестве платы от потребителей. Это должно позволить развивать ресурсоснабжающие сети, сократить количество аварий, а также снизить издержки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Любое повышение тарифов или любое принятие тех издержек, без которых можно обойтись, помимо отражения в квитанции, это ещё и дополнительные расходы областного бюджета».

В Мурманской области благодаря поддержке президента Владимира Путина определена формула федеральной помощи на покупку мазута. И благодаря ей ежегодно регион получает средства на компенсацию его закупки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для того чтобы не было резкого роста платы населения, особенно это касается тепла, мы выделяем в бюджете очень серьёзные деньги на межтарифную разницу, а эти деньги на эти ресурсы исчисляются не одним миллиардом. Это больше десяти млрд рублей в год только из областного бюджета».

В финале заседания руководители ресурсоснабжающих организаций договорились с губернатором Мурманской области о дополнительных показателях эффективности, касающиеся сокращения аварийности, издержек, увеличения инвестиций в обновление инфраструктуры и учёт всех ресурсов, которые отпускаются потребителю.