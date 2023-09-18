Глава региона Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором Шаньдунской портовой группы Китая Ли Фэнли

Стороны обсудили важнейшие направления для развития сотрудничества по расширению действующих логистических маршрутов, а также открытию новых коридоров перевозки грузов.

Ли Фэнли подчеркнул, что порт Мурманск открывает уникальные возможности для развития логистики, так как способен работать круглый год и не имеет ограничений по размеру судов.

«У нас есть товары, которые могут поставляться в Россию через Мурманск», – прокомментировал представитель Китая. Сейчас КНР занимает 4-е место среди стран-торговых партнёров нашего региона.