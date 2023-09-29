Глава региона Андрей Чибис провёл в Апатитах выездное заседание правительства Мурманской области

Началось оно с визита в ряд учреждений города, например, в местный колледж, где состоялась церемония посвящения в студенты.

Образование стало центральной темой встречи. Её участники обсудил реализацию региональной программы патриотического воспитания «На Севере – жить» запущенной с первого сентября. Проект призван рассказать школьникам о родной области.

Чтобы старшеклассникам было проще определиться с выбором будущей профессии инициатива включает 7 разных блоков, в том числе образовательный туризм и экскурсии по крупным предприятиям. Важно использовать в процессе новые методики.

Глава региона на заседании даже предложил поощрять за лучшие практики в этой сфере. Причём и отличившиеся школы, и педагогов, и классы, и учеников.

Вторым вопросом встречи стало социально-экономическое развитие Апатитов, в которое за послание годы вложено около 10 миллиардов рублей. Обновление стадиона, библиотеки, строительство ФОКа со скалодром – лишь малая часть реализованного. В муниципалитете также полностью поменялся автобусный парк, открыли учебную аудитория «БЕЛАЗа».

Помимо ряда больших промышленных предприятий немалый вклад в развитие Апатитов вносит наш земляк, телеведущий Андрей Малахов, который даже прописался в родном городе, отметил глава региона.