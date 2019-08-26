Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти

Среди обозначенных гражданами проблем – медицинское обслуживание, ЖКХ, теплоснабжение и благоустройство, состояние инфраструктуры посёлка.

По обращению работника бригады скорой помощи, который рассказал, что, используемая медиками старая «буханка» исчерпала свой ресурс, Андрей Чибис принял решение передать для обслуживания посёлка новый автомобиль. Проблем с подачей тепла в предстоящем отопительном сезоне жители Алакуртти не почувствуют. В летний период удалось провести ремонт центрально теплового пункта, его работа должна быть стабильной.

В 2020-2021 годах в посёлке на месте планируемого к сносу неиспользуемого здания начальной школы запланировано строительство нового детского сада.

Запуск отдельной программы по модернизации жилфонда в ЗАТО и военных городках Мурманской области – инициатива, которую Андрей Чибис отрабатывает в федеральном правительстве с коллегами из Минобороны.

Все пожелания, жалобы и вопросы жителей Алакуртти зафиксированы и переданы в работу. График исполнения поручений, который будет составлен по итогам встречи, врио губернатора держит на личном контроле.