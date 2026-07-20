Глава региона Андрей Чибис проверил ход реализации программы реновации ЗАТО

Рабочая поездка в этот раз состоялась в гарнизон подводников Видяево.

Населённый пункт морской доблести качественно поменялся за последние годы: дома, школа, места досуга.

По программе реновации ЗАТО в Видяево продолжают проводить ремонт квартир, крыш и фасадов домов, а также учебных пространств. Оценить проделанную работу в гарнизон Видяево приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если раньше была беда с домами, с продуванием и так далее, мы по-разному решали эту проблему. Сейчас мы активно ремонтируем и это видно невооруженным взглядом: заезжаешь в гарнизон и видно много отремонтированных домов, их 30. А в будущем году в рамках программы реновации мы ещё 20 сделаем».

Появляются и новые общественные пространства, например, новые детские площадки, в том числе благодаря программе «На Севере – твой проект».

В завершении визита глава региона пообщался с местными жителями, ответил на волнующие людей вопросы и взял на контроль выполнения просьб северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это был набор конкретных вопросов, которые требуют быстрого решения. И мы точно решим их оперативно».

За прошедшие шесть лет в Видяево отремонтировано более 210 квартир из освободившегося фонда, капитальный ремонт проведён в 30 многоквартирных домах, полностью обновлена школа, где открыты зоны эмоциональной разгрузки и современные спортзалы, благоустроено 5 дворовых территорий, охватывающих 18 домов, открыты пространства «СОПКИ.СПОРТ» и молодёжные центры «СОПКИ».