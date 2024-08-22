Глава региона Андрей Чибис с рабочим визитом посетил Ковдор, где провёл встречу с сотрудниками Ковдорского ГОКа

Отдельный вопрос ковдорчане посвятили системе здравоохранения. В местной больнице нет компьютерного томографа, который, впрочем, должен появиться уже осенью этого года.

Особое внимание жители обратили на туристическую сферу, реализацию проекта «Ковдор – столица Гипербореи».

Так же Андрей Чибис осмотрел социальные объекты муниципалитета. Среди которых Городской Дворец культуры, в стенах которого ведут капитальный ремонт. Детский сад №29 «Сказка» с обновлённым - единственным в регионе «Зимним садом» и ряд других образовательных организаций.

Также Андрей Чибис оценил ход выполнения работ по благоустройству территории от площади Ленина до здания управления Ковдорского ГОКа и посетил местный политехнический колледж, где ведутся работы по ремонту спортивного зала и общежития.

Кроме этого, губернатор и председатель Совета директоров местного градообразующего предприятия подписали соглашение более чем на 1 млрд рублей. Эти средства до 2027 года вложат в развитие Ковдора.