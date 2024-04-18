Глава региона Андрей Чибис уже приступил к рабочим обязанностям
А темп снижения численности населения в 2023 году замедлился почти в 7 раз в сравнении с 2019 годом.
Также рассказал Президенту России о новых направлениях работы, которые появились благодаря растущей роли Мурманской области в развитии страны и решениям, озвученным Владимиром Владимировичем Путиным в послании Федеральному Собранию.
Также сообщил Владимиру Владимировичу, что при его поддержке и, конечно же, поддержке северян я готов продолжить служить Мурманской области и выполнять все задачи, которые стоят перед регионом.
Поддержку Президента России получил.
Так что буду участвовать в сентябре этого года в выборах губернатора Мурманской области и рассчитываю на поддержку северян.
Напомним, почти две недели назад после встречи с жителями в Апатитах один из участников ударил его в живот ножом.