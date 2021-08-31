Глава региона Андрей Чибис в ходе рабочей поездки проверил ремонт дорог во дворах Октябрьского района Мурманска

Залатать все выбоины во дворах Мурманска дело небыстрое. Выполнение необходимых работ контролирует, в том числе и глава региона. Андрей Чибис со своей проверкой приехал в Октябрьский район Мурманска – здесь должны привести в порядок 60 дворов. Губернатор успел посетить Театральный бульвар, проезд Связи и улицу Маклакова.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача – сделать так, чтобы не было этих ужасных ям, чтобы тот минимум благоустройства, который необходим, был сделан. Это не снимает задач, которые мы будем активно продолжать и по детским площадкам, городкам, благоустройству общественных пространств в городе Мурманске и других городах. Во дворах надо навести порядок – это тот минимум, который мы обязаны сделать».

Проблема ям во дворах волнует жителей Мурманска уже не первый год – от горожан систематически поступают новые обращения. Начать ремонт в этом сезоне помогли средства областного бюджета – на благоустройство дорожного покрытия на придомовых территориях только в Октябрьском округе было выделено порядка 100 миллионов рублей.

Валентина Доцник, первый заместитель главы администрации города Мурманска: «По этой программе у нас в этом году ведутся работы в 134 дворах. Я уверена, что мы их осилим и сделаем, в этом году закончим. У нас в принципе силы и средства для этого есть».

Все работы по поддерживающему ремонту во дворах Мурманска должны быть завершены до конца сентября.