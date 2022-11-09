Глава региона Андрей Чибис в Ленинградской области посетил северян, призванных из запаса

Грузовики с гуманитарной помощью и обмундированием из нашего региона приехали и в Ленобласть, где проходят подготовку призванные из запаса жители Заполярья. Воинскую часть посетил губернатор Андрей Чибис.

«Бойцам привезли: зимние костюмы, тёплые спальные мешки, аптечки, наколенники и налокотники, утеплённые и тактические перчатки, тёплую обувь, рюкзаки, тенты и другое. По бронезащите также все будет решено», - написал в своём телеграм-канале глава региона.

«Сами ребята бодрые и сплочённые, передают приветы своим. Здесь бойцы из Мурманской и Архангельской областей, а также из Коми. В общем, все северяне, все наши. Просто лучшие», - подчеркнул Андрей Чибис.