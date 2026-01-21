Глава региона Андрей Чибис закрепил продолжение проекта «Работа рядом» по временному трудоустройству граждан

В этом году к участию во временных работах планируется также привлечь более 8000 человек, из них 5500 подростков, 500 пенсионеров, 400 студентов образовательных организаций и других людей, которым требуется временное трудоустройство.

Уже не первый год губернаторский проект «Работа рядом» неизменно пользуется большим успехом у населения Мурманской области. Только в 2025 году в рамках него было создано более 8 тысяч рабочих мест в 17 муниципальных образованиях региона, всего тогда трудоустроились 8 тысяч 400 человек.

Преимущественное право на участие в проекте остаётся за участниками СВО и членами их семей. По решению губернатора на реализацию проекта будет выделено 200 миллионов рублей.