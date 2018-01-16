Глава региона дала напутствие новому начальнику Госавтоинспекции Мурманской области

Основные направления совместной работы по обеспечению безопасности дорожного движения губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с новым начальником Госавтоинспекции Мурманской области Алексеем Таруниным.

Приоритеты работы регионального управления ГИБДД диктует статистика и картина безопасности дорожного движения в области, уверен Алексей Тарунин. Несмотря на снижение уровня общей аварийности на дорогах Мурманской области, на 10% возросло количество дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Пресечению таких фактов Госавтоинспекция будет уделять самое серьезное внимание. Повышенного контроля, как отметил Алексей Тарунин, требуют и пассажирские перевозки. В 2017 году в регионе зарегистрировано 43 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов.

Губернатор попросила руководителя регионального ГИБДД обратить особое внимание на профилактику нарушений Правил дорожного движения как автомобилистами, так и пешеходами, особенно с детьми. Как было отмечено в ходе встречи, сегодня усиливается роль общественности и каждого гражданина в сфере безопасности дорожного движения.

Марина Ковтун поздравила Алексея Тарунина с назначением на новую должность и выразила уверенность, что опыт и деловые качества нового руководителя позволят сделать работу управления безупречной.