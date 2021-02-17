Глава региона даже в Москве не теряет пульс жизни родного края

Напомним, Андрей Чибис сейчас находится с рабочим визитом в столице. Накануне он подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Российской академии наук. А теперь встретился с помощником Президента РФ, по видеосвязи поздравил жителей Териберки и поддержал хоккеисток сборной девочек, которая в столице участвует в серии игр.

За работой губернатора можно следить едва ли не в режиме реального времени по «Инстаграм». Вот Андрей Чибис обсуждает предстоящие выборы в Госдуму с секретарём генерального совета партии власти Андреем Турчаком, а вот ведёт беседу с помощником Президента РФ Максимом Орешкиным. Глава региона рассказывает ему о порте «Лиинахамари», который должен стать туристической Меккой и о «Новом Мурманске» - проекте превращения территории судоремонтного завода в рекреационную зону с набережной и деловым центром.

Площадка точно привлечёт гостей. К слову о них. Теперь путешествие на край света в Териберку стало безопаснее, если что-то случится, то помощь окажут в новой амбулатории. Важный объект построен за четыре месяца. На эти цели из областного бюджета выделено около 12 млн рублей.

Уютно будет и жителям Мурманска, когда они станут меньше платить за отопление. Снизить цену на коммунальные услуги можно только газифицировав регион. Об шла речь на встрече Андрея Чибиса с вице-премьером Александром Новаком.

Сегодня же губернатор пожелал удачи нашей хоккейной команде девочек, которые борются за призы Патриарха в Москве.