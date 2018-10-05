Глава региона Марина Ковтун поздравила жителей Грозного с 200-летием

К слову Кстати, у кого паспорта то иностранные, причем во множественном количестве? У Орлова. Хорошо, пусть норвежский паспорт он демонстративно вернул назад, но швейцарский все так же его. И живет он в Лондо Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»

Зритель Надо признать и смириться с тем, что исторически любое успешное дело становится целью для многих алчных людей, которые пытаются отнять его, растащить, разграбить. А тут разговор ведут о 60 млн доллар Комментарий к новости: В Мурманске разгораются шпионские страсти и рейдерские захваты с использованием московских силовиков