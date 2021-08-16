Глава региона на оперативном совещании пожелал северянам удачного лова!

В Мурманской области открылся сезон ловли камчатского краба. Пять площадок готовы принять первых охотников. А с 11 октября в регионе начнётся приём документов на гранты для молодых предпринимателей. Также в Мурманской области продолжается голосование за присвоение Мончегорску звания «Город трудовой доблести». Об этом и многом другом поговорили сегодня на оперативном совещании в правительстве.

На выходных губернатор Мурманской области работал в Ковдоре. Там Андрей Чибис проверил ход ремонтных работ на городских объектах. В этом году Ковдорскому району дополнительно выделили около 150 миллионов рублей на ремонт дорог и благоустройство. Сегодня там идёт реконструкция дворов и общественных территорий. Уже завершили ремонт трассы Пиренга - Ковдор. Однако самый болезненный вопрос для города - здравоохранение. Губернатор планирует привлекать туда медицинских специалистов, выделять им меблированные квартиры и даже осуществлять доплату за работу. А пока население Ковдора в Мончегорскую больницу будет возить специализированный микроавтобус.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Необходимо организовать движение «медицинского» автобуса от Ковдора до Мончегорска. Для того, чтобы люди, которые вынуждены попадать к узким специалистам, которых в Ковдоре нет, могли чётко понимать, во сколько, откуда, как часто ездит специальный микроавтобус - «медицинский» микроавтобус, который позволяет добраться и вернуться обратно человеку, которому требуется консультация в Мончегорске».

Ещё один вопрос - поддержка молодых предпринимателей региона. Сегодня им доступна не только финансовая помощь, но и образовательные программы: «Азбука предпринимателя» и «Шаг за шагом».

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В этом году приём заявок ещё не осуществлялся. Он будет проходить с 11 октября по 1 ноября. Здесь также грант на франшизу, который составляет до миллиона рублей при условии, что есть 20% собственных, для того, чтобы реализовать этот проект, на который подаётся заявка. И с помощью этого гранта можно оплатить взнос, арендовать помещение, оплатить рекламу проекта, коммунальные услуги, приобретение основных средств или ремонтные работы в помещении, в котором предполагается реализовать этот проект».

А для того, чтобы поймать краба, октября ждать не нужно. Сезон лова стартовал с 16 августа. Участков -5. Квота на каждый - по 20 тонн. То есть, всего за сезон выловить разрешается 100 тонн краба. Оформлять путёвки для желающих будут 4 аккредитованные компании.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я всем рыбакам-любителям, жителям области и гостям желаю удачного лова. Также прошу посмотреть, как это будет работать. Какие дополнения, корректировки в подходах нужно будет сделать. Прошу Ольгу Александровну и министра природы внимательно за этим следить».

Кроме того, на совещании подняли тему присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести». Как сообщил губернатор, голосование за эту инициативу продолжается. Продлится оно до 25 августа. На сегодняшний день инициативу поддержали 36 тысяч человек.