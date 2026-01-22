Глава региона на пресс-конференции озвучил итоги работы областного правительства в 2025 году и приоритеты развития на 2026 год

На важном мероприятии, которое состоялось в Центре управления регионом, были аккредитованы около 100 специалистов медиасферы. В их числе редакторы, журналисты, работники пресс-служб, блогеры и администраторы популярных пабликов.

Также в пресс-конференции принимали участие ребята из детского пресс-центра «Снег» центра образования «Лапландия», «Академии телевидения», студенты журфака Мурманского арктического университета.

На слуху у многих северянин создавшаяся ситуация с теплоснабжением в ряде городов Заполярья во время новогодних праздничных дней, когда часть наших земляков испытывала проблемы с теплом в связи с гидроударами на сетях из-за аномальных морозов. Например, в Сафоново во время работ по уборке территории спецтехника повредила ветку трубопровода. На вопрос журналиста об этом инциденте, какие оргвыводы будут сделаны, губернатор дал чёткий ответ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я вам скажу, что бригады, которые были мобилизованы, на мой взгляд, абсолютные герои».

А в самом начале пресс-конференции глава региона обозначил пять ключевых направления по стратегическому плану «На Севере – жить!». Усилия и финансы будут направлены на повышение качества жизни северян, развитие городов, демографию, бизнес и экономику. Отдельно губернатор выделил тему помощи участникам СВО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тема поддержки семей военнослужащих очень важная, необходима поддержка бойцов, которые возвращаются в регион».

Ещё один вопрос от представителей СМИ прозвучал про реорганизацию, которая коснулась образовательной системы. Напомним, в связи с риском возникновения различных нюансов в Мурманской области в прошлом году начала работу анонимная «горячая линия» для педагогов объединенных учреждений.

Губернатор заверил, что держит на личном контроле вопросы, связанные с реорганизацией, и подытожил, что колл-центр дал результат, который от него ожидали.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Зафиксированы были факты снижения зарплат воспитателей».

По словам главы региона, реорганизация не завершена, работа продолжается, она непростая, однако, именно реорганизация бюджетных учреждений помогла повысить МРОТ и сэкономить для Мурманской области 4 миллиарда.

Подробно о прозвучавших на пресс-конференции острых вопросах и честных ответах на них, расскажем в ближайшем выпуске новостей.