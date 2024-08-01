Глава региона на своих страницах в социальных сетях поделился итогами программы «Гектар Арктики»

Она стартовала в Заполярье ровно три года назад.

За это время было предоставлено более 3100 участков, а участниками программы стали 3700 человек, которые поострили 92 дома на гектарах в рамках программы «Свой дом в Арктике», и ещё 31 дом находится в работе.