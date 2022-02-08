Глава региона обсудил модернизацию котельной̆ в Оленегорске с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллинным

Заявка на модернизацию энергетического предприятия стоимостью в 483 миллиона рублей̆ уже одобрена.

Так же участники встречи обсудили вопрос строительства современного портового терминала в Мурманске. Андрей Чибис подчеркнул, что за 3 года региональному правительству удалось в 4 раза увеличить бюджетные инвестиции в капитальное строительство. В этом году на строительный блок направят более 17,5 миллиарда рублей.