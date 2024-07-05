День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.07.24 19:30
Глава региона осмотрел реконструируемое здание кинотеатра «Родина» и провёл совещание с представителями подрядной организации
Вместе со строителями участники обсудили текущий статус и проектные решения для того, чтобы открыть в обновленном здании первый в России центр цифрового искусства «Муза».
Сейчас в здании ведут работы по выносу и устройству внутриплощадочных инженерных сетей, усилению фундаментов, усилению колонн, работы по замене кирпичной кладки.
Готовятся конструкции ферм кровли, параллельно закупаются материалы для, ведутся штукатурные, фасадные работы.
Сейчас на объекте трудится около 120 человек. Объект непростой, это реконструкция, приспособление объекта исторического наследия.
Комментарии
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Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
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