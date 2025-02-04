Глава региона осмотрел в Мурманске потенциальные площадки для Международного арктического форума

Важное для нашего региона мероприятие состоится в областном центре в конце марта. Одновременно Андрей Чибис посмотрел, как убирают город.

«Техника работает, но этого явно недостаточно», - отметил губернатор под новостью в своём телеграм-канале.

К слову, там же он опубликовал своеобразные 5-летние итоги реализации стратегического плана «На Севере — жить!» в сфере благоустройства. Так, во всех муниципалитетах обновлено или создано хотя бы одно общественное пространство. За это время приведено в порядок более 1060 дворов многоквартирных домов.

В 2025 работу продолжат, скоро на портале «Наш Север» запустят голосование, где жители выберут приоритетные территории для выполнения ямочного ремонта.

С 2019 года благоустроено 157 общественных пространств. Установлено более 400 детских игровых и спортивных комплексов. На 119 зданиях в крупных городах региона смонтирована архитектурная подсветка.