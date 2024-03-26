Глава региона отправился в рейд по Первомайскому району областного центра

Он решил оценить ход строительства новой школы на улице Советской, благоустройство территории радом с ручьем Чистым и новшества, которые появились в Мурманском международном лицее.

Глава региона перед встречей с жителями муниципалитетов имеет привычку устроить проверку без предупреждений. Например, в этом случае губернатор проехался по основным стройкам и объектам Первомайского округа Мурманска. Первая точка остановки – микрорайон Жилстрой, улица Советская, где полным ходом идет строительство школы. Первой и новой в городе-герое с 1993 года. И судя по всему, работы здесь идут без отставания от графика.

Будущее современное образовательное учреждение рассчитано на 500 учеников. Работы на площадке за зданием бывшей высшей мореходки начали в 2022 году. Новое здание позволит обеспечить развитие учебной инфраструктуры в этом районе, переход школы №37 на односменный режим работы.

Следующая точка остановки – обновленная общественная территория возле ручья Чистого. Её открыли в декабре буквально под занавес прошлого года. До этого место недалеко от ТЦ «Северное Нагорное» на Кольском проспекте было пустырём. Сейчас здесь расположены хорошая спортивная площадка, дорожки для прогулок. Местные жители такому обновлению рады.

Гулять сюда, наверняка, приходят и ученики Мурманского международного лицея. Это ещё одно место куда заглянул Андрей Чибис. Главе региона показали класс, где самых маленьких учеников постепенно обучают компьютерной грамотности.

А как вам метание аркана на хорей? Это один из национальных видов спорта северных народов. Занимаются здесь и таким. Получается отличная практическая составляющая уроков по краеведению.

Заглянули гости учреждения и в недавно открытый в лицее «Атомкласс». Это современное мобильное учебное пространство для углубленного изучения точных предметов. Здесь установлено современное оборудование для съёмок научных роликов и создания видеотрансляций, а также два чертёжных и интерактивный кульманы для изучения основ черчения и инженерных наук.

Во время поездки губернатора сопровождает глава администрации города.

А вечером у Андрея Чибиса запланирована встреча с жителями округа.