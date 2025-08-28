Глава региона передал муниципалитетам 17 новых школьных автобусов

Церемония состоялась в Мурманске на улице Пушкинской у Дворца культуры имени С.М. Кирова.

За последние шесть лет общее число переданных автобусов достигло 116. Это результат целенаправленной и системной работы по обновлению парка.

Ребятам нужен транспорт для экскурсий, участия в олимпиадах, спортивных соревнованиях и других значимых событиях. При этом уделяется особое внимание безопасности и комфорту школьников.