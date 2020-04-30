Глава региона поблагодарил органы прокуратуры за эффективную совместную работу в борьбе с коронавирусом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в расширенном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора России Алексея Захарова. В повестке – взаимодействие прокуратуры и региональных органов власти в условиях распространения коронавируса и выработка совместных задач для исполнения поручений Президента.



Открывая встречу, замгенпрокурора отметил, что ситуация с COVID-19 остаётся сложной, растёт число заболевших и на территории Мурманской области. Государством принимаются меры по поддержке семей с детьми, занятости и доходов граждан, содействию предпринимателям, малому и среднем бизнесу, а также системообразующим компаниям.



«Главой государства отмечено, что принятые меры будут считаться исполненными, когда граждане получат положенные выплаты, а предприятия воспользуются мерами поддержки», – подчеркнул заместитель Генерального прокурора России Алексей Захаров.



Для организации неотложных надзорных мероприятий в период пандемии коронавируса при прокуратуре Мурманской области создан оперативный штаб. Как рассказал прокурор Василий Щербаков, обмен информацией с правительством региона и контролирующими органами о текущей ситуации с коронавирусом происходит ежедневно.



«Прокуратурой Мурманской области регулярно проводится мониторинг ситуации и анализируются поступающие обращения граждан. Одна из главных задач – защита прав субъектов предпринимательской деятельности. Прокурорами выявлено почти 2000 нарушений закона, надзорные мероприятия будут продолжены», – сказал прокурор Мурманской области Василий Щербаков.



На расширенном совещании в режиме видеоконференции губернатор Андрей Чибис представил подробный отчёт о мероприятиях по противодействию распространению коронавируса, комплексе мер социальной поддержки северян и заполярных предпринимателей, а также взаимодействии с крупными промышленными компаниями Кольского Заполярья.



Глава региона отметил, что за период действия режима повышенной готовности, который введен с 16 марта, принято порядка 45 нормативно-правовых актов регионального уровня. Андрей Чибис поблагодарил органы прокуратуры за оперативную работу и конструктивное взаимодействие с региональной властью в решении вопросов по противодействию COVID-19.



«Вводимые ограничительные меры требуют юридической оценки. Благодаря слаженной работе и выверенным решениям нам удалось минимизировать риски распространения коронавируса, бороться с очагами внутри субъекта федерации и запустить целый комплекс мер поддержки, который, по оценкам ряда коллег, в том числе из федеральных министерств, признается эффективным», – прокомментировал губернатор.