Глава региона поддержал идею ветеранов боевых действий, живущих в регионе, о создании именного подразделения Мурманской области для участия в специальной военной операции

Правительством Мурманской области принято решение оказать дополнительную поддержку в размере 100 тысяч рублей северянам, заключившим контракт для участия в конфликте на Украине.

Правительством Мурманской области принято решение оказать дополнительную поддержку в размере 100 тысяч рублей северянам, заключившим контракт для участия в конфликте на Украине.

Сейчас общественники формируют очередной гуманитарный конвой на Донбасс.

Также ветераны выступили с предложением организовать туристический или спортивный тур в Мурманскую область для детей ЛДНР.

На совещании были рассмотрены отдельные вопросы патриотического воспитания на территории региона.