День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.07.22 19:30
Глава региона поддержал идею ветеранов боевых действий, живущих в регионе, о создании именного подразделения Мурманской области для участия в специальной военной операции
Правительством Мурманской области принято решение оказать дополнительную поддержку в размере 100 тысяч рублей северянам, заключившим контракт для участия в конфликте на Украине.
Правительством Мурманской области принято решение оказать дополнительную поддержку в размере 100 тысяч рублей северянам, заключившим контракт для участия в конфликте на Украине.
Сейчас общественники формируют очередной гуманитарный конвой на Донбасс.
Также ветераны выступили с предложением организовать туристический или спортивный тур в Мурманскую область для детей ЛДНР.
На совещании были рассмотрены отдельные вопросы патриотического воспитания на территории региона.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Приоритетными статьями госбюджета россияне считают образование и здравоохранение. За 2 года выросло число сторонников расходов на нацбезопасность и оборону-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 91 копейку, доллар укрепился на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей