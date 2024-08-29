Глава региона подписал соглашение на строительство 200000 кв. метров жилья в Мурманской области

Дома будет возводить одна из федеральных компаний сразу во всех опорных агломерациях. Это три жилых комплекса в Мурманске, Кировске и Мончегорске.

Общий объём инвестиций в проекты составляет более 25 млрд рублей.

По словам губернатора, в ближайшие десять лет в Заполярье планируют построить порядка 1 млн кв. метров жилья. И на сегодняшний день большая часть из них уже подтверждена застройщиками.

Спрос на квартиры в новостройках должна подстегнуть льготная программа «Арктическая ипотека» под 2% годовых.