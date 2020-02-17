Глава региона получил приглашение на Праздник Севера после удачной рыбалки с сыном

Накануне на своей страничке «ВКонтакте» глава Заполярья похвастался своим с сыном уловом. И тут же получил приглашение от подписчиков принять участие в Празднике Севера учащихся. 1 марта на Семёновском озере вне конкурса будут участвовать дошкольники с родителями. Соревнования буду проходить по системе «поймал – отметил - отпустил».

Пока Андрей Чибис не ответил на данное предложение, однако, мероприятие заинтересовало других подписчиков.