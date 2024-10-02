Глава региона посетил с рабочим визитом Апатиты

В числе первых мест, где остановился губернатор, оказался филиал Мурманского арктического университета, который создавался для решения кадровых проблем на крупнейших предприятиях горной и энергетической отраслей региона.

Ключевым научно-образовательным партнёром филиала МАУ в Апатитах на протяжении многих лет остаётся Кольский научный центр РАН.

За последнее время в филиале созданы и активно функционируют три современных лаборатории. Среди них – лаборатория «БЕЛАЗ», которая предназначена для обучения студентов специальностям «Горное дело» и «Горные машины и оборудование».

Глава региона посетил и физкультурно-спортивный комплекс «Атлет». На объекте завершён капитальный ремонт зала бокса. Многофункциональное пространство оснащено современным оборудованием.

В этом году в Апатитах планируют завершить и работы по благоустройству территории возле стадиона «Олимп» на улице Фестивальной.

В 2022 году на базе спортивной школы состоялось открытие общественного пространства «СОПКИ.СПОРТ», а в 2023 пространство адаптировали для маломобильных групп населения.