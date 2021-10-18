Глава региона потребовал разобраться с санитарными вырубками в Мурманске

На вырубленные в центре города деревья обратил внимание и губернатор Мурманской области. Эта тема на ряду с другими стала одной из главных во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Нового министра информационной политики региона можно назвать самой яркой. По крайней мере так она выглядела на фоне других участников оперативного совещания. Ольга Степакова в кабинетах правительства человек не новый, но до этого трудившийся в незаметной (для широко круга) и не публичной должности руководителя аппарата правительства Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Она проявила себя очень системным и эффективным руководителем, работая в аппарате правительства. Я убеждён, что с новыми задачами она также справится».

Ольге Андреевне теперь придётся реагировать и на сообщения о спиленных в центре города деревьях. Фотографии пеньков вместо тополей уже облетели интернет. Глава регионе так же обратил внимание на крик о помощи многих горожан и поручил разобраться в ситуации, что за санитарную вырубку зелёных насаждений учинили в городе.

Чтобы деревья не вырубали, профильному Министерству природы поручено разработать правовой акт, требующий согласовать работы по санобрезке с профильным ведомством.

Теоретически за такими работами могла бы присмотреть и Госжилинспекция, у руководства которой снова встала Алёна Кузнецова, главный жилищный инспектор избавилась от приставки «и.о.».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Кандидатура Алёны Александровны прошла все процедуры согласования в федеральном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Уверен, что все задачи по повышению жёсткости контроля в отношении управляющих организаций и меры по стимулированию ТСЖ ею будут выполнены».

Как прозвучало во время оперативки, по подсчётам регионального Минфина, налоговых поступлений в казну в этом году будет больше. Бюджет станет профицитным и появятся возможность перераспределить ряд средств, финансовый документ области переверстают с учётом новых условий. На эти деньги, например, планируют проиндексировать зарплаты некоторым категориям бюджетников.

Деньги есть, а вот работать на тех же стройках порой некому. Андрей Чибис во время оперативного совещания предложил заняться благоустройством городов региона молодёжи. В Мурманске есть студенческие отряды, которым надо и поручить это направление работ. Молодёжь можно привлекать и к уборке снега зимой. И улицы будут чище, и ребята подзаработают, да и физическая нагрузка на свежем воздухе полезна. Впрочем, без погрузчиков и самосвалов не обойтись. Министр энергетики и ЖКХ региона доложил, что для борьбы с гололедицей в регионе подготовлено 536 единиц техники. Запасы смеси песка и соли, а также реагентов составляют 95% от необходимого объёма. Поставки продолжаются.