В октябре день рождения не только у столицы Заполярья, юбилей отмечает и Мурманский технологический колледж. Заведению исполнилось 55 лет.

Глава региона поздравил педагогов и студентов с 55-летием Мурманского технологического колледжа сервиса. В честь праздника Андрей Чибис вручил памятный адрес директору колледжа.

Александра Юргалова, директор ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»: «Я хочу от имени нашего коллектива поблагодарить Вас за то, что Вы в своём плотном графике нашли время прийти к нам, посмотреть на нас, увидеть, как живёт наше образовательное учреждение».

Заслуженных преподавателей наградили почётными нагрудными знаками и грамотами. К примеру, Екатерина Прокопчук в прошлом окончила этот колледж, и вот уже не один десяток лет обучает юных мурманчан секретам кройки и шитья. По словам педагога, самая большая радость для неё – это видеть успехи своих учеников.

Екатерина Прокопчук, преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»: «Что вас вдохновляет в вашей работе? Не знаю, всё-таки студенты. Как они приходят, как они растут».

Под руководством Екатерины Петровны был создан небольшой творческий проект: в день юбилея умельцы и рукодельницы провели показ мод, продемонстрировав оригинальные платья. А будущие парикмахеры пошли ещё дальше и предложили губернатору сменить образ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Причёску я, пожалуй, сохраню старую, но на самом деле, здорово, что в колледже огромное количество ребят – толковых, талантливых, инициативных. Колледжу уже 55 лет, он радует своими специалистами. Потому что колледж активно участвует, является базовым учебным заведением для программы «Arctic schools» в этих направлениях. Мы сейчас обсуждали, что главная наша задача, учить ребят тому, чтобы они могли себя найти в жизни».

Как сказал Андрей Чибис, в скором времени в колледже запустят специальную программу, благодаря которой студенты смогут проходить практику в частных компаниях нашего города.