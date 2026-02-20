Глава региона поздравил с наступающим Днём защитника Отечества участников СВО, находящихся на лечении

В канун Дня защитника Отечества губернатор Андрей Чибис вместе с заместителем командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмиралом Игорем Курочкиным посетил госпиталь в ЗАТО г. Североморск, в котором на лечении находятся военнослужащие – участники СВО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С наступающим Днём защитника Отечества! Защитники – это вы, нижайший вам поклон! Скорейшего вам всем выздоровления, мира и благополучия вам и вашим семьям, всего самого доброго».

Во время визита глава региона совершил обход больничных палат, лично пообщался с бойцами, пожелал скорейшего выздоровления, а также передал им подарки и письма от детей со всех уголков Мурманской области.

В свою очередь бойцы поделились с губернатором личными историями с фронта.