День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.25 19:30
Глава региона поздравил туристов из Поднебесной с китайским Новым годом
Об этом Андрей Чибис написал в своём телеграм-канале, отметив, что отмечать праздник в Мурманской области – отличный выбор.
В честь этого центр столицы Заполярья украсили зелёные змеи – символ китайского Нового года, который жители поднебесной ещё называют праздником весны.
Традиционный Новый год в Китае – это один из самых важных и масштабных праздников. Мурманск в это время становится центром притяжения гостей с Востока. Привлекает туристов тёплое отношение северян и уникальные природные красоты Заполярья.
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