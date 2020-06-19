Глава региона поздравил врачей с профессиональным праздником

Накануне Дня медицинского работника губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил персонал областной больницы с профессиональным праздником и наградил лучших.

Медицинские работники ежедневно спасают жизни. Особенно заметна их работа сейчас, во время пандемии коронавируса в регионе. Благодаря самоотверженному труду персонала больниц, смертность от болезни у нас намного меньше, чем в среднем по стране. Большинство заразившихся, вылечились и вернулись к нормальной жизни.

В этом заслуга врачей, санитаров, медицинских сестёр, которые каждый день, не жалея себя, работают с заражёнными.

Чтобы поблагодарить медицинских работников за их труд Мурманскую областную больницу посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он торжественно вручил памятные грамоты отличившимся сотрудникам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Медицина наша работает по всем болезням. И наконец-то эта вспышка показала, насколько профессиональные у нас врачи на севере».