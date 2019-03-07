Глава региона поздравила молодых мамочек

В преддверии праздника 8 Марта губернатор Мурманской области поздравила молодых мам. Она посетила недавно отремонтированный родильный дом и вручила женщинам цветы и подарки.

Пациентки родильного дома встретят 8 марта уже в новой для себя роли - роли мамы. Несколько дней назад у каждой из них появился на свет долгожданный малыш.

«Первая девочка, которую зовут Софья, ей уже пять лет, - рассказывает Алена Пуряева, мурманчанка. – Я её рожала тоже в первом роддоме и у того же врача - Таисии Петровны Виноградовой. Софья очень ждёт братика, хочет увидеть его».

Мария Чуева, мурманчанка, рассказывает: «Давно планировали второго ребёнка. С жилищными условиями у нас всё в порядке, поэтому это долгожданный малыш. Ждали, дождались, очень рады!».

Чуть больше года назад в родильном доме сделали капитальный ремонт. Таисия Виноградова работает здесь почти 30 лет и как никто другой может оценить обновление. Врач радуется: теперь стало возможным нам проводить догоспитальную диагностику в приёмном отделении, чтобы сразу оценить состояние мамы и малыша, снизить объём ненужной стационарной помощи. Также в учреждении увеличилось число родильных залов и операционных.

«После ремонта мы получили прекрасное помещение, операционные, родильные залы, манипуляционные, хорошие условия для работы среднего персонала, младшего персонала, удобные ординаторские, получили компьютерное оснащение, - делится радостью Таисия Виноградова, заведующая акушерским отделением родильного дома ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр». - Для пациентов у нас прекрасные условия ведения родов».

Но заведующая отделением сетует: бывает и так, что палаты пустуют.

Губернатор так же отметила, что по статистике современные женщины откладывают первые роды ради карьеры и позже выходят замуж. Марина Васильевна, которая тоже является дважды мамой, считает, что рождение ребёнка - самая большая радость в жизни любой женщины. Глава региона понимает, чтобы мотивировать северянок заводить детей, нужна поддержка государства.

«Мы с прошлого года ввели новую меру поддержки для молодых женщин в возрасте до 26 лет, которые родили первого ребёнка, - напомнила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это 14 тысяч рублей в месяц до достижения ребёнком возраста полутора лет независимо от дохода семьи. Это мера носит конкретный возрастной характер, чтобы поддержать молодых мам, потому что женщины действительно откладывают сейчас первые роды.

С января этого года в первом родильном доме появились на свет 158 малышей - 74 девочки и 84 мальчика.