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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.20 19:30

Глава региона предложил важные для Мурманской области проекты внести в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России

В рамках проходящей в Москве «Транспортной недели» глава Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по транспорту под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Одним из вопросов повестки дня стала новая редакция методических указаний по мониторингу и внесению изменений в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России на период до 2024 года. В ходе обсуждения вопроса глава региона выступил с предложением включить в комплексный план проекты в Мурманской области. Важнейший из них – железнодорожная инфраструктура Мурманского транспортного узла – это строительство железной дороги на западный берег Кольского залива, и не только к порту Лавна, но и к новым грузоотправителям, которые сейчас появились в рамках первой партии территории опережающего развития. Второй проект, который, по мнению губернатора требует федеральной поддержки, – укрепление взлётно-посадочной полосы аэропорта Мурманск. Чтобы воздушная гавань столицы Заполярья могла принимать дальнемагистральные воздушные суда.

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