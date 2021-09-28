Глава региона представил проект «Новый Мурманск» на Российской неделе государственно-частного партнёрства в Москве

Один из примеров концессии, которая сейчас реализуется в стране, это как раз проект реновации территории бывшего Мурманского судоремонтного завода Морского флота. На 12 гектарах, которые когда-то занимало предприятие, планируют создать уникальное городское пространство. Помимо музея Арктики, офисов, конгресс-холла, гостиницы и фудхола здесь будет набережная, которая так необходима горожанам. А свяжет комплекс с центром Мурманска крытый переход.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы сегодня, фактически приступаем с 2022 года, к его реализации».

О поездке в столицу глава региона упомянул и на своей страничке в «Инстаграм», там же Андрей Чибис поздравил работника атомной промышленности с профессиональным праздником.

«Большая часть электроэнергии в крае производится Кольской АЭС - самой северной атомной станцией Европы, - отметил губернатор. - Так же у нас базируется единственный в мире атомный ледокольный флот. А подводные лодки Северного флота с ядерным оружием на борту надёжно обеспечивают безопасность страны. Мы гордимся вашими достижениями и благодарим за многолетний и добросовестный труд».