Глава региона принял участие в XIII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге

«Здесь открыто говорим о достижениях, проблемах и новых планах. На пленарном заседании зафиксирован успех нашей рабочей группы Госсовета по развитию Арктики. Меньше чем за год мы выдвинули ряд предложений, по которым получили поддержку и запустили в работу вместе с Минвостокразвития», – написал на своей странице в социальных сетях Андрей Чибис.

Так: утверждены 30 млрд рублей на ближайшие три года на реновацию ЗАТО Арктической зоны России; появилась «Арктическая ипотека»; утверждены опорные населенные пункты Арктики. На форуме будут обсуждаться ключевые темы развития высокоширотных территорий и Северного морского пути, а также рассматриваться вопросы импортозамещения в сфере добычи природных ресурсов.

В деловой программе примут участие более 400 экспертов, которые обсудят вопросы развития транспортно-логистического комплекса, проблематику в области природосбережения и климата.