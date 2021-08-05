Глава региона продолжает следить за областью, находясь в краткосрочном отпуске

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Чибис подвёл предварительные итоги программы реновации ЗАТО.

В посёлке Высокий завершили ремонт 136 квартир, к концу года их будет 198. Сделали более 9000 кв. метров дорог и дворовые проезды около 14 многоквартирных домов, а ещё устанавливаем по индивидуальному проекту детский игровой комплекс.

И сам Оленегорск активно преображается. «Новый фасад Дома физкультуры, благоустройство скверов Космонавтики и Надежда, рекордное количество дорожных работ», - написал Андрей Чибис. И пообещал, что по возвращению из отпуска он обязательно продолжит выезды по муниципалитетам.