Глава региона провёл оперативное совещание из Москвы

В областном правительстве сегодня состоялось традиционное оперативное совещание. Правда, в этот раз, губернатор Андрей Чибис провёл его не из зала заседаний, а по видеосвязи из Москвы, где он сейчас находится.

Газификация Мурманской области – вопрос давно назревший, обсуждаемый и уже одобренный председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Такое заявление сделал глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании.

По поручению губернатора его заместители Юрий Сердечкин и Ольга Кузнецова должны оперативно отработать с Министерством энергетики параметры финансовой модели и реализации этого проекта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом предварительной проработки с Министерством энергетики РФ, мы подробно обсудили необходимость рассмотрения вопроса по строительству советующего газопровода. Принципиальное согласие на детальную проработку этой финансовой модели председателем правительства дано».

Также Мишустиным поддержано решение о реновации ЗАТО и военных городов. С 2021 года должна начаться работа по изменению качества жизни в них. Модернизация коснётся и системы здравоохранения. Решение о выделении дополнительных средств на закупку современного оборудования для областной больницы уже получено. А ещё дополнительные средства будут выделены муниципалитетам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принято решение дополнительно 422 млн рублей в качестве дотаций на сбалансированность предоставить нашим муниципалитетам по соответствующей методике. А для того, чтобы наши бюджетники получили дополнительные зарплаты в соответствии с указом Президента также в муниципалитеты пойдёт 575 млн рублей».

Часть заседания была посвящена не оставляющему в покое мир коронавирусу. Ситуация в Мурманской области становится тяжелее. Уже преодолена планка первого полугодия по количеству заболевших, сообщил губернатор Андрей Чибис. Продолжается жёсткий контроль за соблюдением действующих ограничений. Уже вынесено более 4,5 тысячи штрафов, большинство из которых – предпринимателям-нарушителям.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу контрольную группу, оперативный штаб максимально чётко и жёстко следить за тем, как соблюдаются меры предосторожности Роспотребнадзором. И конечно, привлекать всех к ответственности, вплоть до закрытия тех организаций, которые не соблюдают эти ограничения».

Губернатор отметил, что принято решение продлить осенние школьные каникулы в нашем регионе до 9 ноября. А перед выходом на работу учителей будут тестировать на ковид-19.