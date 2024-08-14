Глава региона провёл расширенное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области

Андрей Чибис призвал усилить безопасность в преддверии Дня знаний и Единого дня голосования, и это несмотря на уже принятые меры.

По словам губернатора нужно внимательно относиться к любым возможным инцидентам и предотвращать их. Об этом он заявил правоохранителям, главам администраций муниципалитетов, профильных министерств и ведомств.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Особое внимание, связанное с безопасностью. Безопасностью людей и учреждений образования, в первую очередь, перед началом нового учебного года. Прошу быть предельно внимательными».