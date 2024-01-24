Глава региона провёл совещание по вопросам хода строительства объектов на территории Заполярья

Сегодня в Мурманской области строят больше 10 домов. В разной степени готовности объекты находятся в Зеленоборском, Умбе, в Мурманске на улицах Бондарной, Павлова, Полярных Зорях, Зелёной, в районе улицы Успенского и четыре дома на Кирпичной улице.

Сегодня в Мурманской области строят больше 10 домов. В разной степени готовности объекты находятся в Зеленоборском, Умбе, в Мурманске на улицах Бондарной, Павлова, Полярных Зорях, Зелёной, в районе улицы Успенского и четыре дома на Кирпичной улице.

Помимо этого, возводят и социальные объекты: две школы в Мурманске и корпус начальной школы в Печенге; культурно-досуговый центр в Мурманске, корпус Мурманского областного онкологического диспансера; Дом культуры в Алакуртти; амбулатория с подстанцией скорой помощи в Зеленоборском; бассейн в Североморске. Идёт реконструкция Ледового дворца в Оленегорске.