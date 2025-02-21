Глава региона провёл встречу с жителями Кандалакшского района

Больше двух часов северяне задавали Андрею Чибису вопросы, а также вносили свои предложения по улучшению качества жизни в муниципалитете.

Большинство обращений касались благоустройства, ремонта дорог и социальной инфраструктуры.

Часть поручений, основанных на пожеланиях граждан во время предыдущего визита, уже исполнены.

Так, на объездной дороге завершился ямочный ремонт, в этом году на участке запланирован текущий. Также обновили дорогу на улице 1-ая Шпальная. Отделение реанимации ЦРБ вошло в программу капремонта. В Кандалакше установили новую скейт-площадку за Домом культуры, а в Зеленоборском возвели детскую площадку.

Для обслуживания маршрутов №№11 и 121 запустили три новых автобуса.