Глава региона провёл заседание Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области

На встрече Андрей Чибис отметил, что за два последних года выросло число работников отрасли на 850 человек. Рыболовством и переработкой занимаются около 150 организаций, это порядка 7,5 тысячи человек. Рыбохозяйственный комплекс по размеру зарплат входит в топ-5 высокооплачиваемых в регионе.

Кроме этого, на западном берегу Кольского залива строят современный морской терминал «Ударник». Он позволит увеличить ежемесячную перевалку на 45 тысяч тонн, даст несколько сотен новых рабочих мест.

Участники заседания обсудили и другие актуальные для отрасли вопросы, в том числе, подготовку кадров, а также вопросы оснащения и ремонта помещений учебных заведений, где готовят специалистов отрасли.