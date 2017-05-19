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День за днём с «Арктик-ТВ»19.05.17 19:30

Глава региона провела заседание правительства

В этом году тарифы на коммунальные услуги снова вырастут, но незначительно. А в ряде муниципалитетах плата за тепло вообще останется на прежнем уровне. Эта информация прозвучала во время заседания регионального правительства, которое провела губернатор Мурманской области марина Ковтун. Говорили на этом заседании не только о тарифах, но и о бюджете области, а также о социальной политике региона.

Уже с июля тарифы ЖКХ снова подрастают. Предельный рост в Мурманской области составит 5,5%, но в среднем совокупная плата граждан не превысит 2,7%. Разница в этих цифрах говорит о том, что, если в одних муниципалитетах плата увеличится максимально, то в других тарифы практически не подрастут. Главную нагрузку на кошельки жителей Мурманской области по-прежнему оказывает плата за тепло. Но она останется неизменной в 26 населённых пунктах.

- В эту категорию не попадут военные городки, потому что, как вы знаете, там тарифы просто искусственно сдерживались в своё время командованием частей, - сообщил участникам заседания Владимир Губинский, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области. – Сегодня субсидировать эти населённые пункты из регионального или федерального бюджетов мы не можем, поэтому там будет небольшой дополнительный опережающий рост.

В социальной сфере региона тоже идёт серьёзная работа. На сегодняшний день региональному Министерству социальной политики удалось избавиться от очередей в дома-интернаты общего типа и почти в три раза сократить их в психоневрологические интернаты.

- Мы активно используем форму мобильных социальных бригад, надомных сиделок, - отметил в своём докладе Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Отрабатываем те поручения, которые касаются, например, повышения уровня финансовой и компьютерной грамотности пожилых людей.

На заседании правительства в очередной раз упомянули и о том, что Мурманская область - регион с высокой долговой устойчивостью. Бюджет на 2017 год принят с профицитом и пока, превышать или сокращать заложенные в него расходы не планируется.

 

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