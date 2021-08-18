Глава региона проверяет готовность теплоэнергетиков к зиме

До календарной осени осталось буквально пара недель, а до мурманской, возможно, меньше. Это значит, что скоро тепло будет только в квартирах северян, но уже не на улице.

Подготовка к отопительному сезону в Мурманской области идёт полным ходом. Ремонтные работы ведутся активно, многие уже на финишной прямой. Губернатор Андрей Чибис лично осмотрел котельную АО «Мурманэнергосбыт» на Фестивальной улице и оценил готовность энергетиков к зиме.

Котельная была построена в 2019 году администрацией города для теплоснабжения домов микрорайона взамен старой, расположенной на территории рыбного порта. Предприятие оборудовано по последнему слову техники, за показателями следит автоматика. Здесь применена необычная система обеспечения технологических нужд: подогрев мазута осуществляется за счёт циркуляции контура этиленгликоля, что позволило уйти от проблемы утилизации остаточного тепла. Сейчас здесь перекладывают теплотрассу в рамках гарантийных обязательств.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Мы достаточно плотно работаем с управлением капитального строительства. В период строительства и формирования технических решений данной котельной было учтено мнение специалистов АО «МЭС», были установлены и предусмотрены проектом современные горелочные устройства, которые позволяют экономить топливо».