Глава региона работает в Москве. В столице он провёл несколько важных встреч, участники которых обсуждали вопросы развития Мурманской области

Андрей Чибис во время рабочей поездки в Москву подписал соглашение с корпорацией «Туризм. РФ» о создании туристских территорий в Кольском и Терском районах, а также в Мурманске. Встретился глава региона и с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который поддержал реализацию проекта «Новый Мурманск» и проектов в сфере высшего образования.

В своём телеграм-канале губернатор опубликовал и фото с Владимиром Мединским, помощником президента, который ведёт переговоры между Россией и Украиной.

Запланировать такую встречу было сложно, отметил Андрей Чибис.