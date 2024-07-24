Глава региона работал в Москве, где совершил несколько рабочих встреч

С заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным Андрей Чибис обсудил вопросы реновации ЗАТО, газификации области и подготовки комплексных решений для мастер-планов опорных агломераций.

Так же Андрей Чибис выступил на совещании под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева, где сообщил о высокой степени готовности рекультивации свалок в Мурманске и Заозерске.

А ещё губернатор опубликовал видеоотчёт о недавней рабочей поездке в Снежногорск и Гаджиево.