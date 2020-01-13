Глава региона расставил по местам новые кадры

Во время оперативного совещания в правительстве региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о новых кадровых назначениях.

Теперь представительство правительства Мурманской области в Москве возглавит Ашот Баблумян. Он выпускник Ереванского государственного университета по специальности «Восточные языки и литература». Ашот Сергеевич работал в администрации Президента Российской Федерации, аппарате правительства России и Министерстве регионального развития РФ.

Следующим назначение получил Андрей Коровянский. Он стал директором Центра городского развития Мурманской области. Новый руководитель - архитектор с большим опытом работы в Москве и Белоруссии.

Третье новое назначение от губернатора получила Зинаида Разживина. Она стала начальником Госжилинспекции Мурманской области. Разживина с 2010 года работала в Государственной жилищной инспекции Костромской области. А с 2016 года – в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.