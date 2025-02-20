Глава региона с рабочим визитом посетил Кандалакшский район

Одной из точек его визита стал посёлок Зеленоборский, где Андрей Чибис принял участие в открытии пространства «СОПКИ.СПОРТ». Сегодня такими пространствами охвачены все муниципалитеты области.

«А это значит, что в регионе появилось ещё одно место, где молодёжь может бесплатно и в комфортных условиях заниматься, поддерживать здоровый образ жизни», -написало губернатор в своём телеграм-канале.

Всего по области открыто более 80 «СОПОК» для молодёжи, для семей, для активного отдыха и творчества.