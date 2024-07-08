Глава региона с рабочим визитом посетил Терский район

Рабочая поездка началась с церемонии передачи ключей от 20 квартир в новом доме Умбы.

Андрей Чибис поздравил новосёлов, а также отметил, что в построенном комплексе предусмотрены условия для маломобильных людей, а во дворе установлена площадка для спорта, игр детей и отдыха взрослых.

В рамках фестиваля «Беломорье» в Умбе состоялась церемония награждения медалями «За любовь и верность» семейных пар, проживших в браке более 25 лет. Поздравил с Днём семьи, любви и верности участников праздника и губернатор.

Юбилейный 50-й фестиваль только в первый день посетили свыше 3000 человек.