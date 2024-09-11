Глава региона сообщил о налётах беспилотников на Мурманскую область и призвал жителей региона быть бдительными

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На нашу область совершаются налёты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить, - говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале главы региона.

- Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются. Ну, а ПВО работают по уничтожению вражеских беспилотников. Я прошу доверять официальным источникам информации и быть бдительными, —написал глава региона.

Напомним, в случае нахождения подозрительного предмета на земле или в воздухе необходимо сообщать по номеру 112.